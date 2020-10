Marica Pellegrinelli, positiva al tampone. La sua reazione su Instagram (Di sabato 17 ottobre 2020) Marica Pellegrinelli, ex moglie di Ramazzotti ha appena scoperto di essere positiva al Coronavirus. Subito la notizia fa il giro dei social Marica Pellegrinelli è risultata positiva al Coronavirus e lo annuncia su Instagram per condividere la notizia con i suoi fan. Mal di testa, mal di ossa e nausea, così l’ex moglie del cantante … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020), ex moglie di Ramazzotti ha appena scoperto di essereal Coronavirus. Subito la notizia fa il giro dei socialè risultataal Coronavirus e lo annuncia super condividere la notizia con i suoi fan. Mal di testa, mal di ossa e nausea, così l’ex moglie del cantante … L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Marica Pellegrinelli è positiva: come sta l’ex moglie di Eros Ramazzotti - #Marica #Pellegrinelli #positiva: - KatyaBarone : Marica Pellegrinelli positiva al Virus quanti siete ? - Unf_Tweet : - donatda : #Repost @veracegossip • • • • • • Marica Pellegrinelli ex moglie di Eros Ramazzotti annuncia di essere positiva al… - veracegossip : Marica Pellegrinelli ex moglie di Eros Ramazzotti annuncia di essere positiva al Covid dopo aver effettuato il tam… -