Marica Pellegrinelli positiva al Covid: come sta oggi (Di sabato 17 ottobre 2020) Si allarga la cerchia di vip e sportivi positivi al Covid che utilizzano i social per rendere nota la notizia e tutelare la loro cerchia di contatti. A rivelare d'aver avuto l'esito di un tampone positivo anche Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, la modella ha pubblicato una storia su Instagram dove rende noto d'aver contratto il virus. La modella sta bene, ha pochi sintomi come un leggero mal di testa e per il momento nessun tipo di complicazione. "Fortunatamente o sfortunatamente sono sintomatica, due giorni con un mal di testa molto molto forte, nessun problema a livello aereo, nausea e ossa rotte" queste le prime parole di Marica che a prima vista sembra essere molto serena e tranquilla. Rispetterà il protocollo e la quarantena cercando di ...

