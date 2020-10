Maria De Filippi amante di una cantante famosa? il retroscena sorprende

(Di sabato 17 ottobre 2020)Dedi una? È questa la rivelazione che circolava qualche tempo fa. Scopriamo insieme di chi si tratta. foto facebookTutti conosciamo la conduttrice di Canale Cinque che ancora oggi continua ad ottenere grande successo con i suoi programmi serali e pomeridiani e tutti quanti sappiamo della sua unione quasi trentennale con Maurizio Costanzo, eppure qualcosa si strano ci sta. Solo quale mese fa uno degli ex protagonisti di Amici aveva sganciato una bomba che riguarda proprio la presuntadella conduttrice, che parrebbe essere unamolto, che tutto il pubblico conosce. A sganciare questa indiscrezione è stato Valerio Pino, ballerino che per un periodo fece parte del ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - ____Cinzia : @Fiorell16404636 Io non capisco la gestione di Mediaset di questa serie.. A tutti i costi dobbiamo vedere Maria De… - Maurizi33676110 : RT @DeerEwan: Tranquilli negazionisti, vi si chiede solo di indossare una mascherina, nessuno vi toglierà la libertà di guardare Barbara d'… - auroraghilardi : RT @acidainside: Nuovo drinking game : bere ogni volta che Matilde dice “Elisabetta sei una Signora” sto timore riverenziale manco fosse Ma… - OhWhatFun__ : RT @acidainside: Nuovo drinking game : bere ogni volta che Matilde dice “Elisabetta sei una Signora” sto timore riverenziale manco fosse Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Belen dopo vari flirt più o meno importanti, incontra ad Amici di Maria De Filippi, l'uomo che diventerà per due volte suo marito: Stefano De Martino. L'amore tra i due non sarà facile perché lei è ...Francesco Totti a ruota libera. Intervistato da Vanity Fair, l’ex capitano giallorosso ha rilasciato una lunga chiacchierata in cui ha toccato diversi temi della sua vita e della sua carriera. A sorpr ...