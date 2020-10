Mara Venier e la sua Domenica in | ecco gli ospiti del 18 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Chi vedremo accanto a? Le anticipazioni La sesta puntata di ‘In’ in onda18e condotta da, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento. Leggi anchefa un annuncio choc : nessuno dei suoi fans se lo sarebbe aspettato GLIDEL SALOTTO TELEVISIVO Antonella Clerici, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘È sempre mezzogiorno’ si collegherà dalla sua casa in Piemonte per raccontarsi tra vita privata e nuovi progetti televisivi. Per la musica Yari Carrisi e la sua compagna italo-finlandese Thea Crudi ci presenteranno il loro nuovo progetto artistico tra musica ...