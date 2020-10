Mara Venier | bingo! Questo sì che è un vero colpaccio per la signora della domenica

(Di sabato 17 ottobre 2020) Antonella Clerici, il colpo di scena da. Il nuovo cooking show E’ sempre mezzogiorno, andato in onda già da alcune settimane su Rai1, sarà al centro dell’attenzione durante l’ospitata nello studio diIn. Dopo Maria De Filippiscorsa settimana,porta al cospetto del suo pubblico a casa un altro colosso del piccolo schermo. Ormai sono trascorsi due anni da quando Antonella Clerici ha detto addio a La Prova del Cuoco, per cedere il suo posto di conduttrice a Elisa Isoardi. Una pausa che ha permesso alla Clerici di fare chiarezza su un nuovo modo di entrare nel cuore dei telespettatori con un format televisivo più avvincente e innovativo, un cooking show attento al benessere in una veste ‘bio’. ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - lgbtoso : RT @feltonsguitar: O mio Dio mi sembrava Mara Venier - gianluca89S : Ottobre 2020, Mara Venier: “Questa e’ la mia ultima #DomenicaIn” Settembre 2021, Mara Venier: - MaurizioAlbiati : @tvblogit Mara Venier,non raccontiamocela, sarà ancora lei?? -

Finirà al termine di questa edizione la decennale avventura di Mara Venier ala guida di Domenica In. La decisione della conduttrice era stata presa da tempo, e le pressioni della Rai erano servite sol ...La sesta puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 18 ottobre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegame ...