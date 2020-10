Manovra, verso proroga della cig Covid per decreto. Intesa su nuovo blocco pignoramenti e assegno unico da luglio, in forse plastic tax (Di sabato 17 ottobre 2020) Quest’anno la legge di Bilancio – attesa tra stasera e domani all’esame del Consiglio dei ministri – sarà di fatto la quarta Manovra varata dal governo. Perché l’emergenza Covid ha costretto nei mesi scorsi a varare altri tre provvedimenti di spesa per un valore totale di 100 miliardi di euro: il decreto Cura Italia, il Rilancio e il decreto Agosto. Eppure la coperta delle risorse per la cassa integrazione è già corta e servono nuovi aiuti per i settori finora più colpiti, dal commercio alla ristorazione al turismo, che inevitabilmente saranno danneggiati anche dalle nuove limitazioni anti contagio che l’esecutivo sta per varare. Così gran parte dei 40 miliardi a disposizione se ne andranno per conservare i posti di lavoro e sostenere quei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Quest’anno la legge di Bilancio – attesa tra stasera e domani all’esame del Consiglio dei ministri – sarà di fatto la quartavarata dal governo. Perché l’emergenzaha costretto nei mesi scorsi a varare altri tre provvedimenti di spesa per un valore totale di 100 miliardi di euro: ilCura Italia, il Rilancio e ilAgosto. Eppure la coperta delle risorse per la cassa integrazione è già corta e servono nuovi aiuti per i settori finora più colpiti, dal commercio alla ristorazione al turismo, che inevitabilmente saranno danneggiati anche dalle nuove limitazioni anti contagio che l’esecutivo sta per varare. Così gran parte dei 40 miliardi a disposizione se ne andranno per conservare i posti di lavoro e sostenere quei ...

Un vertice dei ministri al buio, nel cuore della notte, per scongiurare un nuovo lockdown nazionale mettendo in campo nuovi provvedimenti restrittivi “mirati”. E il primo a filtrare, durante il confro ...

Nel pressing si infila lo scontro ormai aperto con le Regioni, dopo il duro atto d’accusa del commissario Arcuri per i mancati investimenti sul fronte dei tamponi e delle terapie intensive. Sulle nuov ...

