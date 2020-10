Manovra, accordo di massima in maggioranza su aiuti anti-Covid, ammortizzatori e cartelle (Di sabato 17 ottobre 2020) La maggioranza pare aver raggiunto un, fragile, accordo di massima sulla Manovra, soprattutto per quanto riguarda aiuti anti-crisi, ammortizzatori e cartelle esattoriali. L'intervento potrebbe essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Lapare aver raggiunto un, fragile,disulla, soprattutto per quanto riguarda-crisi,esattoriali. L'intervento potrebbe essere ...

L'intesa, ancora piuttosto fragile, prevede anche la possibilità di spacchettare gli interventi per poter anticipare la cassa Covid, prorogandola fino alla fine dell'anno ...

Assegno unico, proroga cig e compromesso sulle cartelle (stop pignoramenti): le misure della Manovra

Aiuti anti-crisi, ammortizzatori, cartelle esattoriali. È l'accordo di massima trovato nella maggioranza sulla prossima manovra. Che potrebbe essere spacchettata con un decreto ...

L'intesa, ancora piuttosto fragile, prevede anche la possibilità di spacchettare gli interventi per poter anticipare la cassa Covid, prorogandola fino alla fine dell'anno ...