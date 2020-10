Manila Nazzaro dopo la malattia e i dispiaceri ci sono casa nuova e anello Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 ottobre 2020)a Verissimo mostra con gioia immensa l’al dito, è l’di fidanzamento che Lorenzo Amoruso le ha regalato per il recente compleanno (). Ha tanto da raccontare l’ex Miss Italia, un passato che è ancora doloroso ma ciò che la commuove di piùi ricordi della. “E’ stata una storia che mi ha fatto molto male ma non direi mai che non lo farei più e poinati due bambini cheil mio tutto. Il momento più brutto è stato realizzare che c’erano tante bugie alla base –parla del suo matrimonio – La cosa che ho sempre detestato fin da piccola è la ...