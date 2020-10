Mangiare nutella di notte | ecco tutto quello che può accadere

Leggi su giornal

(Di sabato 17 ottobre 2020) Laè la crema spalmabile a base di cacao e nocciole più famosa al mondo, ed è prodotta dall‘azienda Ferrero. Nonostante lasia una crema spalmabile molto apprezzata da adulti e bambini per il suo sapore eccezionale, è da dire che si tratta di un prodotto ipercalorico, proprio per questo motivo non dovrebbe essere consumato in quantitativi elevati. Meglio consumarla solo in piccole dosi, e non con una frequenza elevata dato che oltre a far ingrassare potrebbe determinare problemi di salute generali. Infatti,laogni giorno, favorisce l’aumento del tessuto adiposo e può risultare nocivo per la nostra salute. La, come tante altre creme spalmabili, è inserita nella categoria dei junk foods. Stesso discorso nel ...