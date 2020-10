Mangiare integrale ha delle controindicazioni | ecco quali | stai attento

Leggi su giornal

(Di sabato 17 ottobre 2020) Restare in salute è l’obiettivo di tutti, molto spesso il tutto parte dall’alimentazione. Un’alimentazione sbagliata, non sana e non equilibrata a lungo andare può determinare degli effetti negativi sul nostro organismo. Un errore che spesso si fa è pensare che consumando solo alimenti integrali sia sufficiente a restare in salute e soprattutto che non si ingrassi. Ma la realtà non è questa. C’è un falso mito che riguarda il dimagrimento grazie ai cereali integrali, non si dimagrisce magicamente consumando degli alimenti o sostituendo agli alimenti raffinati dei prodotti integrali.ha sicuramente tanti benefici per il nostro organismo, ma ciò non significa che farà sempre bene. In questa questione c’è un errore di fondo. Molte persone ...