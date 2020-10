Manchester City-Arsenal | le formazioni ufficiali

(Di sabato 17 ottobre 2020) Big match del sabato in Premier League tra. Queste lescelte da Guardiola e Arteta:(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Aké, Cancelo; Bernardo Silva, Rodrigo, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling. All: Josep Guardiola(4-3-3): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Ceballos, Chaka, Saka; Willian, Aubameyang, Pepé. All: Mikel Arteta Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

footmercato : La compo de Manchester City face à Arsenal : Ederson - Walker, Dias, Ake, Cancelo - B. Silva, Rodri, Foden - Mahrez… - mediotiempo : ??BOMBAZO?? Manchester City confirma que ¡va por Lionel Messi! - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier League, dove vedere Manchester City Arsenal streaming: Manchester City Arsenal… - GunnersReddit : Manchester City XI - anthohouss869 : RT @footmercato: La compo de Manchester City face à Arsenal : Ederson - Walker, Dias, Ake, Cancelo - B. Silva, Rodri, Foden - Mahrez, Aguer… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Al Chelsea non bastano i nuovi arrivati per avvicinare la vetta: 3-3 col Southampton. Pari per 2-2 tra Everton e Liverpool.Diretta Manchester City Arsenal: streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata d'andata della Premier League inglese.. Per trovare l'ultima vittoria che i Gunners hanno centrato in tr ...