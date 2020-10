Manchester City Arsenal, Arteta alla prova del vate Guardiola (Di sabato 17 ottobre 2020) Manchester City Arsenal non si può non identificare nella grande sfida tra l’allievo Arteta e il maestro Guardiola che non potrà contare su De Bruyne nella 5^ giornata di Premier League. Pep Guardiola, con la consueta classe-mista-ruffianeria, nella conferenza stampa della vigilia di questo attesissimo Manchester City-Arsenal (Etihad, ore 18.30) ha avuto parole al miele per Mikel Arteta, riassunte benissimo dalla frase “Dobbiamo chiarire chi è il maestro e chi è l’allievo…”. Il basco di San Sebastian ha impattato stupendamente il club londinese, riportandolo alla conquista di due trofei in pochi mesi, FA Cup e Community Shield. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020)non si può non identificare nella grande sfida tra l’allievoe il maestroche non potrà contare su De Bruyne nella 5^ giornata di Premier League. Pep, con la consueta classe-mista-ruffianeria, nella conferenza stampa della vigilia di questo attesissimo(Etihad, ore 18.30) ha avuto parole al miele per Mikel, riassunte benissimo dfrase “Dobbiamo chiarire chi è il maestro e chi è l’allievo…”. Il basco di San Sebastian ha impattato stupendamente il club londinese, riportandoloconquista di due trofei in pochi mesi, FA Cup e Community Shield. ...

