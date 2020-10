Maglione e la sfida per palazzo Mosti | “Alleanza tra forze civiche e politiche per archiviare il disastro Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiDall’esito – deludente – delle ultime consultazioni regionali fino alle prossime elezioni amministrative passando per le tensioni interne al Movimento Cinque Stelle e per la imminente visita – annunciata per novembre – del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per le questioni programmatiche che più da vicino interessano il nostro territorio. Sono tanti i temi toccati nel confronto con il deputato pentastellato Pasquale. L’incipit, ovviamente, è dato da quanto accaduto poche settimane fa in Campania. Onorevole, il calo di consensi, anche nel Sannio, è stato consistente per il Movimento Cinque Stelle. Nel 2018, alle, raccoglievate oltre il 40% dei voti; nel 2019, alle Europee, la soglia scendeva al 27,7%; oggi siete poco sopra il 9%: pagate ...