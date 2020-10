Lutto nel mondo del cinema | è morta la “Regina Techincolor” | Rhonda Fleming

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Gli Stati Uniti e ilintero piangono la scomparsa di una stella del. All’età di 97 anni è infattil’attrice, nota per il suo corpo da pin-up e i suoi spettacolari capelli di colore rosso. Grazie a ciò fu infatti battezzata la ‘Regina del Technicolor’. La sua scomparsa è avvenuta lo scorso 14 ottobre, ma la notizia è stata data solamente oggi. A comunicarla è stata la sua assistente Carla Sapon, che ha contattato il ‘New York Times’. L’attrice statunitense, ricordata per il fisico da pinup e per i fiammeggianti capelli rossi che contribuirono a farle guadagnare il soprannome di Queen of Technicolor, la Regina del ...