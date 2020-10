Luca Argentero a Cristina Marino: «(Noi siamo) infinito» (Di sabato 17 ottobre 2020) Cristina Marino lo ha confermato. Avverrà prima dell’estate il matrimonio con Luca Argentero, che, nel maggio scorso, l’ha resa madre della piccola Nina Speranza. «Mi piacerebbe che fosse una festa d’amore», ha detto l’influencer, il cui legame con l’attore sembra essere più saldo che mai. Argentero, tornato in Rai con la fiction Doc, tanto fortunata da essere stata venduta (anche) in America, si è dichiarato innamoratissimo della fidanzata, che ha descritto come la fortuna sua più grande. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) Cristina Marino lo ha confermato. Avverrà prima dell’estate il matrimonio con Luca Argentero, che, nel maggio scorso, l’ha resa madre della piccola Nina Speranza. «Mi piacerebbe che fosse una festa d’amore», ha detto l’influencer, il cui legame con l’attore sembra essere più saldo che mai. Argentero, tornato in Rai con la fiction Doc, tanto fortunata da essere stata venduta (anche) in America, si è dichiarato innamoratissimo della fidanzata, che ha descritto come la fortuna sua più grande.

L'attore, che nel maggio scorso ha accolto la nascita della sua prima figlia, Nina Speranza, ha voluto ribadire online l'amore per la compagna, che dovrebbe sposare prima della prossima estate. «Ancor ...

