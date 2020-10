L'Oms boccia la speranza Remdesivir. Ema scettica sul brevetto Usa: "Sarà lunga..." (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Cuomo Il farmaco "non fa calare i decessi". Il vaccino Pfizer non convince l'Europa «Abbiamo una data sul vaccino» esulta il virologo Roberto Burioni. Ad accendere le sue speranze è una lettera firmata dal numero uno di Pfizer, Albert Bourla, che annuncia di voler chiedere l'autorizzazione per la produzione del suo vaccino anti-Covid nella terza settimana di novembre, se l'attuale fase di sperimentazione del vaccino si concluderà positivamente. «So che c'è molta confusione riguardo a quanto tempo ci vorrà per assicurarne lo sviluppo e l'approvazione del vaccino - scrive Bourla - Se otteniamo una lettura positiva dell'efficacia e un robusto profilo di sicurezza, l'ultimo requisito Sarà la presentazione dei dati di produzione che dimostrino la qualità e la coerenza del vaccino che verrà ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Cuomo Il farmaco "non fa calare i decessi". Il vaccino Pfizer non convince l'Europa «Abbiamo una data sul vaccino» esulta il virologo Roberto Burioni. Ad accendere le sue speranze è una lettera firmata dal numero uno di Pfizer, Albert Bourla, che annuncia di voler chiedere l'autorizzazione per la produzione del suo vaccino anti-Covid nella terza settimana di novembre, se l'attuale fase di sperimentazione del vaccino si concluderà positivamente. «So che c'è molta confusione riguardo a quanto tempo ci vorrà per assicurarne lo sviluppo e l'approvazione del vaccino - scrive Bourla - Se otteniamo una lettura positiva dell'efficacia e un robusto profilo di sicurezza, l'ultimo requisito; la presentazione dei dati di produzione che dimostrino la qualità e la coerenza del vaccino che verrà ...

