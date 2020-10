Lombardia, nuova ordinanza in vigore dalla mezzanotte di oggi: limiti a ristorazione e sport dilettantistici (Di sabato 17 ottobre 2020) Non è il coprifuoco e neppure un mini-lockdown, però la Lombardia qualcosa doveva fare con i 2.419 casi di ieri, praticamente l'8% dei positivi rispetto ai tamponi e soprattutto con Milano sotto ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) Non è il coprifuoco e neppure un mini-lockdown, però laqualcosa doveva fare con i 2.419 casi di ieri, praticamente l'8% dei positivi rispetto ai tamponi e soprattutto con Milano sotto ...

RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - Corriere : Covid in Lombardia, la nuova ordinanza: bar chiusi alle 21. Sport, fermi i campionati d... - MediasetTgcom24 : Covid, nuova ordinanza in Lombardia: stretta sulla movida | Chiuse sale gioco, scommesse e bingo #covid… - RcCamera : Una sola domanda: PERCHÉ??? - AmoBergamo : #Bergamo Coronavirus, da domani in Lombardia stop agli sport di contatto e nuova stretta sui locali -