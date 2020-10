Lombardia | crescono i contagi | +2 664 A Bergamo sono 69 i nuovi casi Covid

(Di sabato 17 ottobre 2020)2.664 ipositivi inregistrati nella giornata di sabato 17 ottobre con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%.

Quanti dei nuovi positivi sono asintomatici? In Lombardia è in atto una massiccia campagna di test e lo testimonia il numero crescente di tamponi comunicato ogni giorno, un numero che oggi supera i ...Le terapie intensive, a livello nazionale, oggi crescono di 67 unità, i "semplici" ricoveri ospedalieri di 439. Molise e Basilicata rimangono le uniche due regioni con 0 pazienti in terapia intensiva, ...