Lombardia, +2.664 positivi, 69 a Bergamo Regione al governo: evitiamo il lockdown (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale rispetto ai positivi pari al 9,1%. Fontana: «Macchina degli ospedali lombardi incrementata, restiamo uniti».

