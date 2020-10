Lockdown all’italiana, Vanzina: “I personaggi sono ridicoli perché la commedia deve fotografare la realtà" (Di sabato 17 ottobre 2020) Intervista a Enrico Vanzina, sceneggiatore e (per la prima volta) regista di Lockdown all'italiana, in cui racconta il difficile momento che stiamo vivendo grazie a due coppie interpretate da Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella. Dopo aver creato un polverone semplicemente con una locandina, è arrivato in sala il 15 ottobre Lockdown all'italiana, esordio alla regia di Enrico Vanzina, che racconta il periodo di quarantena da marzo a maggio 2020 in Italia. Scritto, diretto e montato in pochissimo tempo, è stato una vera e propria corsa al titolo di prima pellicola italiana che racconta questo periodo strano che stiamo vivendo. Laddove altri registi come Gabriele Muccino sono rimasti alla teoria, Vanzina è stato una vera e propria macchina, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020) Intervista a Enrico, sceneggiatore e (per la prima volta) regista diall'italiana, in cui racconta il difficile momento che stiamo vivendo grazie a due coppie interpretate da Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella. Dopo aver creato un polverone semplicemente con una locandina, è arrivato in sala il 15 ottobreall'italiana, esordio alla regia di Enrico, che racconta il periodo di quarantena da marzo a maggio 2020 in Italia. Scritto, diretto e montato in pochissimo tempo, è stato una vera e propria corsa al titolo di prima pellicola italiana che racconta questo periodo strano che stiamo vivendo. Laddove altri registi come Gabriele Muccinorimasti alla teoria,è stato una vera e propria macchina, ...

carmeloabbate : Non si minaccia un lockdown scaricando la responsabilità sui cittadini, si fa di tutto per evitarlo, il lockdown, e… - petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - NicolaPorro : ?? Un ministro che invoca lo #spionaggio casalingo reciproco, incoraggia la denuncia dei devianti, dei non conformi… - Strade_Magazine : Addebitare morti, malati, focolai e lockdown a questo o a quello, cercare il colpevole da impiccare all’albero dell… - Notiziedi_it : Crisanti all’attacco: «Il controllo si è sbriciolato con i numeri così alti: per tornare sotto i 2 mila casi serve… -