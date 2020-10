Liverpool, tegola Van Dijk: crociato rotto e stagione finita (Di sabato 17 ottobre 2020) Pessime notizie in casa Liverpool ed in particolare per Virgil Van Dijk, uscito dal derby con l’Everton per infortunio dopo l’entrata-killer del portiere Pickford. Stando alle ultime indiscrezioni di BeIn Sports, gli esami strumentali hanno rivelato il peggio: una lesione del legamento crociato anteriore, con conseguente stop di 7-8 mesi secondo le prime stime. Se confermata ufficialmente la diagnosi, la stagione di Van Dijk sarebbe praticamente già finita. IL VIDEO DELL’INFORTUNIO DI VAN Dijk Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Pessime notizie in casaed in particolare per Virgil Van, uscito dal derby con l’Everton per infortunio dopo l’entrata-killer del portiere Pickford. Stando alle ultime indiscrezioni di BeIn Sports, gli esami strumentali hanno rivelato il peggio: una lesione del legamentoanteriore, con conseguente stop di 7-8 mesi secondo le prime stime. Se confermata ufficialmente la diagnosi, ladi Vansarebbe praticamente già. IL VIDEO DELL’INFORTUNIO DI VAN

Pessime notizie in casa Liverpool ed in particolare per Virgil Van Dijk, uscito dal derby con l’Everton per infortunio dopo l’entrata-killer del portiere Pickford. Stando alle ultime indiscrezioni di ...

