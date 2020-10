"Liverpool, stagione finita per Van Dijk: infortunio al legamento crociato" (Di sabato 17 ottobre 2020) Liverpool - Virgil Van Dijk potrebbe aver chiuso la sua stagione con l'infortunio al legamento crociato anteriore rimediato durante il derby con l'Everton , terminato per 2-2. L'olandese è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020)- Virgil Vanpotrebbe aver chiuso la suacon l'alanteriore rimediato durante il derby con l'Everton , terminato per 2-2. L'olandese è stato ...

sportli26181512 : 'Liverpool, stagione finita per Van Dijk: infortunio al legamento crociato': L'olandese è stato costretto ad uscire… - kikodosantos : RT @alexfrosio: Lesione al crociato, la stagione di Virgil Van Dijk è già finita. E quella del Liverpool prende una piega non piacevole. Pi… - Andrea_DiCarlo : RT @alexfrosio: Lesione al crociato, la stagione di Virgil Van Dijk è già finita. E quella del Liverpool prende una piega non piacevole. Pi… - cristianosborz1 : RT @alexfrosio: Lesione al crociato, la stagione di Virgil Van Dijk è già finita. E quella del Liverpool prende una piega non piacevole. Pi… - dieguidos : RT @alexfrosio: Lesione al crociato, la stagione di Virgil Van Dijk è già finita. E quella del Liverpool prende una piega non piacevole. Pi… -