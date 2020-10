Liverpool, problemi economici per l’ex Finnan: mette in vendita medaglia della vittoria della Champions contro il Milan (Di sabato 17 ottobre 2020) L'ex difensore del Liverpool Steve Finnan è andato incontro a grossi problemi finanziari. L'ex calciatore faceva parte della super squadra che nel 2004-2005 si impose in Champions League contro il Milan vincendo il trofeo ai calci di rigore. Proprio quella serata, oggi, potrebbe aiutarlo a superare gli ostacoli economici.Finnan vende medaglia della vittoria della Championscaption id="attachment 1037975" align="alignnone" width="795" Liverpool 2004-2005 (getty images)/captionCome scrive il Daily Mail, Finnan ha deciso di mettere ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) L'ex difensore delSteveè andato ina grossifinanziari. L'ex calciatore faceva partesuper squadra che nel 2004-2005 si impose inLeagueilvincendo il trofeo ai calci di rigore. Proprio quella serata, oggi, potrebbe aiutarlo a superare gli ostacolivendecaption id="attachment 1037975" align="alignnone" width="795"2004-2005 (getty images)/captionCome scrive il Daily Mail,ha deciso dire ...

