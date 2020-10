Liverpool, Klopp: «Gol annullato? Qualcuno ha deciso così» (Di sabato 17 ottobre 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto con l’Everton Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto con l’Everton. «Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima partita, abbiamo dominato contro una squadra in piena fiducia. Probabilmente è stata la nostra miglior gara fuori casa da quando sono qui. Gol annullato? Non ho visto una posizione irregolare, ma Qualcuno ha deciso così. Avrei preferito vincere, ma ho ottenuto le risposte che volevo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Jurgen, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto con l’Everton Jurgen, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto con l’Everton. «Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima partita, abbiamo dominato contro una squadra in piena fiducia. Probabilmente è stata la nostra miglior gara fuori casa da quando sono qui. Gol? Non ho visto una posizione irregolare, mahacosì. Avrei preferito vincere, ma ho ottenuto le risposte che volevo». Leggi su Calcionews24.com

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto con l'Everton. «Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima partita, abbiamo dominato contro una ...

