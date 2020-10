LIVE Superbike, GP Estoril 2020 in DIRETTA: Jonathan Rea conquista il sesto titolo consecutivo! Razgatlioglu vince gara-1, out Redding (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Festeggiamenti in corso per Jonathan Rea, che si aggiudica il sesto titolo iridato consecutivo con due manche di anticipo. 15.38 Seconda vittoria stagionale per Razgatlioglu, la quarta in carriera nel Mondiale Superbike. Da segnalare anche l’ottavo podio dell’anno per Davies ed il secondo per Gerloff. Di seguito l’ordine d’arrivo di questa gara-1 all’Estoril: 1 54 Razgatlioglu Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.258 288 2 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 3.039 +3.039 1’37.226 282 3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 4.220 +1.181 1’37.479 277 4 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 9.645 +5.425 1’37.268 269 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Festeggiamenti in corso perRea, che si aggiudica iliridato consecutivo con due manche di anticipo. 15.38 Seconda vittoria stagionale per, la quarta in carriera nel Mondiale. Da segnalare anche l’ottavo podio dell’anno per Davies ed il secondo per Gerloff. Di seguito l’ordine d’arrivo di questa-1 all’: 1 54Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.258 288 2 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 3.039 +3.039 1’37.226 282 3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 4.220 +1.181 1’37.479 277 4 1 REAKawasaki ZX-10RR 9.645 +5.425 1’37.268 269 5 ...

