LIVE Sci alpino | Gigante femminile Soelden in DIRETTA | Bassino prima | 2a Brignone | 8a Goggia! Dalle 13 00 la seconda manche

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA11.26: Si chiude qui laparte del nostro, appuntamento a pochi minutidelle 13 per il racconto indelladeldi Solden. Forza azzurre! A tra poco! 11.25: Questa la classifica dellaMarta ITA 1:09.54Federica ITA +0.58 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +0.92 GISIN Michelle SUI +1.18 ROBINSON Alice NZL +1.18 GUT-BEHRAMI Lara SUI +1.39 HOLDENER Wendy SUI +1.72 GOGGIA Sofia ITA +1.76 BRUNNER Stephanie AUT +1.92 VLHOVA Petra SVK +2.02 TRUPPE Katharina AUT +2.08 ROBNIK Tina SLO ...