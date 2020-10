LIVE – Pescara-Empoli 1-2, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 17 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE di Pescara-Empoli, match valido per la terza giornata di Serie B 2020/2021. Nei primi tre incontri stagionali, Oddo non è riuscito dare la scossa: pareggiato a reti bianche contro il Chievo, a Reggio Calabria gli abruzzesi sono incappati in una sconfitta che non lascia presagire nulla di buono. L’Empoli, invece, quest’anno sembra aver iniziato con il piede giusto: gli azzurri hanno cominciato col botto vincendo 2-0 a Frosinone, poi hanno strappato un pareggio col neopromosso Monza. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:00 di sabato 17 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ladi, match valido per la terza giornata di. Nei primi tre incontri stagionali, Oddo non è riuscito dare la scossa: pareggiato a reti bianche contro il Chievo, a Reggio Calabria gli abruzzesi sono incappati in una sconfitta che non lascia presagire nulla di buono. L’, invece, quest’anno sembra aver iniziato con il piede giusto: gli azzurri hanno cominciato col botto vincendo 2-0 a Frosinone, poi hanno strappato un pareggio col neopromosso Monza. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:00 di sabato 17 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA ...

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Pescara-Empoli: la diretta LIVE dallo Stadio Adriatico #empolifc - RicBattaglia : RT @Andunedhel: Buongiorno da Montesilvano, Pescara, dove oggi comincia, nel rispetto di tutte le norme del caso, il #goofy9. Come tutti gl… - QuestoTizio : RT @Andunedhel: Buongiorno da Montesilvano, Pescara, dove oggi comincia, nel rispetto di tutte le norme del caso, il #goofy9. Come tutti gl… - Andunedhel : RT @Andunedhel: Buongiorno da Montesilvano, Pescara, dove oggi comincia, nel rispetto di tutte le norme del caso, il #goofy9. Come tutti gl… - BordignonAngelo : RT @Andunedhel: Buongiorno da Montesilvano, Pescara, dove oggi comincia, nel rispetto di tutte le norme del caso, il #goofy9. Come tutti gl… -