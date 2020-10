Live Napoli-Atalanta 3-0 | doppietta di Lozano e gol di Politano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Iltorna in campo dopo tre settimane e chiede strada all'capolista per continuare a cullare velleità di scudetto.LA PARTITA IN DIRETTA Pronti via e il...

MondoNapoli : LIVE - GOOOOOOOOOOOL! Napoli spaziale, Politano firma il 3-0 dopo soli 30 minuti! - - PasqualeCacace5 : RT @_SiGonfiaLaRete: #LIVE - #NapoliAtalanta 3-0, segna anche #Politano! - calciomercatoit : 29' SINISTRO POTENTE ALL'ANGOLINO DI POLITANO: 3-0 NAPOLI!!! LIVE #NapoliAtalanta 3-0 #SerieA - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliAtalanta 3-0, segna anche #Politano! - fanpage : #NapoliAtalanta, segui il match in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Si scende sul rettangolo verde per la quarta giornata. Ricco il programma di sabato con ben due big match: alle 15 Napoli-Atalanta e alle 18 il derby della Madonnina tra Inter e Milan. In serata ...Il Napoli torna in campo dopo tre settimane e chiede strada all'Atalanta capolista per continuare a cullare velleità di scudetto. LA PARTITA IN DIRETTA Pronti via e ...