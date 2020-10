Live Napoli-Atalanta 0-0 | Gattuso lancia Bakayoko titolare

(Di sabato 17 ottobre 2020) Iltorna in campo dopo tre settimane e chiede strada all'capolista per continuare a cullare velleità di scudetto.LA PARTITA IN DIRETTA ??...

SkySport : Napoli-Atalanta LIVE Gli aggiornamenti in tempo reale - ilcirotano : LIVE Alle 15 Napoli-Atalanta: Ilicic dal 1', Gattuso con Bakayoko - - MondoNapoli : LIVE - Fischia l'arbitro, inizia il match tra Napoli e Atalanta - - Paladino70 : @MCriscitiello @GianniIglesias @tvdellosport Mi scusi, Criscitiello, oltre ad uno stringatissimo 'live Napoli', un… - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliAtalanta, inizia il match! Seguilo con noi -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Occhi puntati sul derby di Milano. In campo anche la Lazio a Genova contro la Sampdoria, in serata tocca alla Juventus a Crotone. CRONACA LIVE NAPOLI-ATALANTA 4ª GIORNATA DI SERIE A ...Il Napoli è alla ricerca di tre punti per continuare a cullare velleità di scudetto. Ha vinto le prime due partite disputate, in casa del Parma per 0-2 e con ...