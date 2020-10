LIVE Mountain bike, Europei 2020 in DIRETTA: Schurter detta il passo, Luca Braidot è nel gruppo di testa! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Luca Braidot è insieme ai francesi Carod e Marotte all’inseguimento. 15:01 Attenzione! Il terzetto svizzero vola via: Schurter, Colombo e Litscher ne hanno di più. 14:59 Completati i primi due giri, Braidot e Griot si sono riportati sul plotone al comando! 14:56 Braidot è in compagnia del transalpino Griot e sta cercando di ricucire lo strappo. 14:54 In testa troviamo Schurter, Colombo, Carod, Flueckiger, Marotte e Sarrou. 14:51 Blocco composto da elvetici e francesi che va via, Luca Braidot non tiene il ritmo. 14:48 Tra questi figura il nostro Luca Braidot, che si conferma in buona forma. 14:45 Ci sono nove ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03è insieme ai francesi Carod e Marotte all’inseguimento. 15:01 Attenzione! Il terzetto svizzero vola via:, Colombo e Litscher ne hanno di più. 14:59 Completati i primi due giri,e Griot si sono riportati sul plotone al comando! 14:56è in compagnia del transalpino Griot e sta cercando di ricucire lo strappo. 14:54 In testa troviamo, Colombo, Carod, Flueckiger, Marotte e Sarrou. 14:51 Blocco composto da elvetici e francesi che va via,non tiene il ritmo. 14:48 Tra questi figura il nostro, che si conferma in buona forma. 14:45 Ci sono nove ...

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova maschile degli Europei di mountain bike specialità cross country che si stanno tenendo a Monte Tamaro, in Svizze ...

