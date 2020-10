LIVE Mountain bike, Europei 2020 in DIRETTA: cominciata la gara! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Partiti! cominciata la corsa. 14:28 Mancano pochi minuti all’inizio della gara, tutto pronto per cominciare. 14:25 Per quanto riguarda l’Italia, verrà riproposto il quintetto che tanto bene ha fatto sul tracciato austriaco: Luca Braidot e Nadir Colledani, rispettivamente quarto e ottavo sabato scorso, sono attualmente i due nomi più quotati in ottica medaglia. Vi è, però, anche un Gerhard Kerschbaumer in cerca di risposte, che non va dimenticato essere stato argento ai Mondiali solo due anni fa. 14:20 Punta al bis invece il francese Jordan Sarrou, dominatore indiscusso dei Mondiali, dove ha preceduto lo svizzero Mathias Flueckiger e il connazionale transalpino Titouan Carod. 14:15 Cerca riscatto il padrone di casa Nino Schurter: l’elvetico si ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:31 Partiti!la corsa. 14:28 Mancano pochi minuti all’inizio della gara, tutto pronto per cominciare. 14:25 Per quanto riguarda l’Italia, verrà riproposto il quintetto che tanto bene ha fatto sul tracciato austriaco: Luca Braidot e Nadir Colledani, rispettivamente quarto e ottavo sabato scorso, sono attualmente i due nomi più quotati in ottica medaglia. Vi è, però, anche un Gerhard Kerschbaumer in cerca di risposte, che non va dimenticato essere stato argento ai Mondiali solo due anni fa. 14:20 Punta al bis invece il francese Jordan Sarrou, dominatore indiscusso dei Mondiali, dove ha preceduto lo svizzero Mathias Flueckiger e il connazionale transalpino Titouan Carod. 14:15 Cerca riscatto il padrone di casa Nino Schurter: l’elvetico si ...

redbullITA : La Coppa del Mondo di DH in diretta da Maribor ? Segui il live con il commento in italiano di Marco Fontana e Tor… - fainformazione : WHIP LIVE – l’app per pianificare percorsi in bici o moto! Se amate gironzolare in bici da strada, mountain bike,… - fainfoscienza : WHIP LIVE – l’app per pianificare percorsi in bici o moto! Se amate gironzolare in bici da strada, mountain bike,… - MondoDisneyland : ?? LIVE ??? da Discoveryland ?? con a sinistra il Panorama per eccellenza ?? il Castello ?? e a destra l'enorme cannone… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mountain LIVE Mountain bike, Europei 2020 in DIRETTA: l’Italia insegue la medaglia con Luca Braidot e Kerschbaumer OA Sport LIVE Mountain bike, Europei 2020 in DIRETTA: l’Italia insegue la medaglia con Luca Braidot e Kerschbaumer

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova maschile degli Europei di mountain bike specialità cross country che si stanno tenendo a Monte Tamaro, in Svizze ...

Sidi MTB Tiger 2, trattatele male

Ecco i segreti delle nuove Tiger 2, progettate per offrire grandi performance sui terreni più impegnativi e nelle situazioni più sporche.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova maschile degli Europei di mountain bike specialità cross country che si stanno tenendo a Monte Tamaro, in Svizze ...Ecco i segreti delle nuove Tiger 2, progettate per offrire grandi performance sui terreni più impegnativi e nelle situazioni più sporche.