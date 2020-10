LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Quartararo parte forte sul passo in FP3, Dovizioso 12° (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Continuano a migliorare Vinales e Mir, entrambi in 1’49″7. Ai box adesso Miller, Dovizioso, Nakagami, Petrucci e Morbidelli al termine del primo run. 11.12 Primi crono significativi anche per Vinales in 1’50″2 e per Mir in 1’50″3. Entrambi in pista con doppia gomma morbida. 11.11 Si lanciano adesso per il primo giro lanciato odierno Vinales e Mir, i quali hanno preferito aspettare una decina di minuti ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni della pista. 11.09 Morbidelli si migliora in 1’49″5 e va in terza piazza parziale a 483 millesimi dal tempo firmato dal compagno di squadra Quartararo. 11.08 Un altro 1’49″1 molto solido per Quartararo, che si attesta al vertice della classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 Continuano a migliorare Vinales e Mir, entrambi in 1’49″7. Ai box adesso Miller,, Nakagami, Petrucci e Morbidelli al termine del primo run. 11.12 Primi crono significativi anche per Vinales in 1’50″2 e per Mir in 1’50″3. Entrambi in pista con doppia gomma morbida. 11.11 Si lanciano adesso per il primo giro lanciato odierno Vinales e Mir, i quali hanno preferito aspettare una decina di minuti ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni della pista. 11.09 Morbidelli si migliora in 1’49″5 e va in terza piazza parziale a 483 millesimi dal tempo firmato dal compagno di squadra. 11.08 Un altro 1’49″1 molto solido per, che si attesta al vertice della classifica ...

