LIVE – Mondiali mezza maratona Gdynia 2020 maschile e femminile: AGGIORNAMENTI in DIRETTA (Di sabato 17 ottobre 2020) La DIRETTA testuale della mezza maratona maschile e femminile dei Mondiali di Gdynia 2020. La località polacca ospiterà la 24° edizione della rassegna iridata riservata solamente alle prove sui 21.097km. Grande attesa per il debutto sulla distanza di Joshua Cheptegei, fresco di record del mondo sui 10.000 metri, mentre nel femminile l’attenzione si concentra sull’olandese Sifan Hassan, reduce invece dal record europeo sui 10.000 metri. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre alle ore 10:30. Segui il LIVE di Sportface.it COME VEDERE I Mondiali DI mezza maratona AGGIORNA LA DIRETTA 11.55 Spavento per ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Latestuale delladeidi. La località polacca ospiterà la 24° edizione della rassegna iridata riservata solamente alle prove sui 21.097km. Grande attesa per il debutto sulla distanza di Joshua Cheptegei, fresco di record del mondo sui 10.000 metri, mentre nell’attenzione si concentra sull’olandese Sifan Hassan, reduce invece dal record europeo sui 10.000 metri. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre alle ore 10:30. Segui ildi Sportface.it COME VEDERE IDIAGGIORNA LA11.55 Spavento per ...

atleticaitalia : #atletica Mondiali di mezza maratona a Gdynia passaggio intermedio al 10° km ??????????????? 33. Valeria Straneo 33:29 34… - visiorace : #FIDAL LIVE Mondiali di mezza maratona a Gdynia - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica al via i Mondiali di mezza maratona a Gdynia, in Polonia, con 10 azzurri in gara! ??????????????? ore 11.00 donne,… - atleticaitalia : #atletica al via i Mondiali di mezza maratona a Gdynia, in Polonia, con 10 azzurri in gara! ??????????????? ore 11.00 don… - zazoomblog : LIVE – Mondiali mezza maratona Gdynia 2020 maschile e femminile: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - #Mondiali #mezza… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mondiali LIVE - Mondiali mezza maratona Gdynia 2020 maschile e femminile: AGGIORNAMENTI in DIRETTA Sportface.it LIVE Mondiali di mezza maratona a Gdynia

A Gdynia, in Polonia, oggi è il giorno dei Campionati Mondiali di mezza maratona. L’unica rassegna iridata dell’atletica rimasta in calendario per questa stagione, con dieci azzurri in gara: cinque uo ...

LIVE – Mondiali mezza maratona Gdynia 2020 maschile e femminile: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

La diretta testuale della mezza maratona maschile e femminile dei Mondiali di Gdynia 2020. La località polacca ospiterà la 24° edizione della rassegna iridata riservata solamente alle prove sui 21.097 ...

A Gdynia, in Polonia, oggi è il giorno dei Campionati Mondiali di mezza maratona. L’unica rassegna iridata dell’atletica rimasta in calendario per questa stagione, con dieci azzurri in gara: cinque uo ...La diretta testuale della mezza maratona maschile e femminile dei Mondiali di Gdynia 2020. La località polacca ospiterà la 24° edizione della rassegna iridata riservata solamente alle prove sui 21.097 ...