Live Inter-Milan 0-0 | c' è il derby a San Siro folla di tifosi fuori San Siro

(Di sabato 17 ottobre 2020) Qualche problema di formazione per Conte visti i 6 positivi al Covid-19. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D?Ambrosio,...

Inter : LIVE-??-La conferenza di mister Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: ascoltiamola insieme ?? - SkySport : Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby ? #InterMilan Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Su #FcInterNews la diretta testuale di #InterMilan ????????? ?? - passione_inter : 2' Subito pericoloso Hakimi sulla destra, azione pericolosa, Donnarumma sbroglia la matassa #InterMilan 0-0 #SerieA LIVE - mejidmettichi : #AcMilan vs #InterMilan in diretta streaming HD (10 canali HD) SERIEA LIVE HD: -

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter

Arturo #Vidal Achraf #Hakimi #Lautaro Martinez Stefan #DeVrij #InterMilan #DerbyMilano #FORZAINTER pic.twitter.com/qZMXfDrL2X 17.41 L’altro grande ex derby sarà Zlatan Ibrahimovic, all’Inter dal 2006 ...In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku. Affollamento di tifosi, con mascherine ma senza distanziamento, per l'Inter e cortei in moto per il Milan, prima del derby. Lontano ...