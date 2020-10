LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: assolo di Ganna, Joao Almeida guadagna tanto su Nibali (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 16.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.45 Joao Almeida guida la classifica generale con 56″ su Kelderman, 2’11” su Bilbao, 2’23” su McNulty, 2’30” su Nibali, 2’33” su Majka, 2’33” su Pozzovivo. Da domani si salirà sulle Alpi e tutto potrebbe mutare. 16.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 100 80 47.953 42:40 2 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 40 50 47.471 0:26 3 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 20 35 46.695 1:09 4 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 12 25 46.659 1:11 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 16.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.45guida la classifica generale con 56″ su Kelderman, 2’11” su Bilbao, 2’23” su McNulty, 2’30” su, 2’33” su Majka, 2’33” su Pozzovivo. Da domani si salirà sulle Alpi e tutto potrebbe mutare. 16.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Filippo INEOS Grenadiers 100 80 47.953 42:40 2 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 40 50 47.471 0:26 3 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 20 35 46.695 1:09 4 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 12 25 46.659 1:11 5 ...

