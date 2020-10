LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: tra poco le Fate! L’attesa sta per finire: show con Villa, D’Amato e Maggio (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Molto interessante l’esercizio di Nicolò Mozzato al corpo libero, un buonissimo 14.650 (6.0 il D Score) per il giovane della Spes Mestre. 17.18 Brava Alessia Federici con 12.650 al corpo libero. 17.13 Ci avviciniamo in grandi passi all’ingresso in pedana delle Fate e di tutte le big. Tra una mezzoretta inizierà la loro gara e il pomeriggio si alzerà decisamente di tono. 17.10 Si riparte con il 12.450 di Linari e un ottimo 13.700 di Usoni al volteggio. 17.07 Al voltegio Linari, Usoni, Novel; Bettaglio, Uggeri, Paganelli, Uggeri alle parallele; Canali, Barbanotti, Oggioni, Bignotti alla trave; Mattoni, Mattoni, Federici, Addazii al corpo libero. 17.06 Nella terza rotazione: Juventus alla trave, artistica 81 al volteggio, Fanfulla alle parallele, WSA al corpo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Molto interessante l’esercizio di Nicolò Mozzato al corpo libero, un buonissimo 14.650 (6.0 il D Score) per il giovane della Spes Mestre. 17.18 Brava Alessia Federici con 12.650 al corpo libero. 17.13 Ci avviciniamo in grandi passi all’ingresso in pedana delle Fate e di tutte le big. Tra una mezzoretta inizierà la loro gara e il pomeriggio si alzerà decisamente di tono. 17.10 Si riparte con il 12.450 di Linari e un ottimo 13.700 di Usoni al volteggio. 17.07 Al voltegio Linari, Usoni, Novel; Bettaglio, Uggeri, Paganelli, Uggeri alle parallele; Canali, Barbanotti, Oggioni, Bignotti alla trave; Mattoni, Mattoni, Federici, Addazii al corpo libero. 17.06 Nella terza rotazione: Juventus alla trave,81 al volteggio, Fanfulla alle parallele, WSA al corpo ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: cresce l’attesa per le Fate! Lara Mori in luce tra corpo libero e trave - #G… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: cresce l’attesa per le Fate! Lara Mori in luce tra corpo libero e tra… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: la Polvere di Magnesio è tornata! Alle 14.30 la gara, le Fate in ped… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Serie A senza diretta tv e streaming. Differita su DAZN, DIRETTA LIVE scritta e cronaca su OA… - softieyoongs : ho fatto pure ginnastica e della live neanche l’ombra what goes on -