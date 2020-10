LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: le Fate in pedana! Inizia la gara dell’Italia, le big tornano a ruggire (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Siamo agli ultimi esercizi di questa suddivisione, tra poco l’attesissimo momento delle Fate e di tutte le big impegnate nell’ultima suddivisione. 17.37 Oggioni prosegue la buona rotazione della Juventus al corpo libero e timbra 12.900, Noemi Linari sbaglia tanto alle parallele e si ferma a 9.900. 17.35 Alessia Federici chiude la sua gara con un semplice volteggio (3.5 come nota di partenza), ottiene 12.250. 17.34 Chiara Vergani apre con 11.750 la rotazione della Juventus al corpo libero. 17.31 Tea Ugrin porta un basso D Score di 3.4 alle parallele e non va oltre 11.550. 17.30 Joelle Mattoni ottiene 13.350 al volteggio, Uggeri e Paganelli si fermano a 10.850 e 9.200 sugli staggi. 17.26 Ora la quarta e ultima rotazione di questa suddivisione. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Siamo agli ultimi esercizi di questa suddivisione, tra poco l’attesissimo momento dellee di tutte le big impegnate nell’ultima suddivisione. 17.37 Oggioni prosegue la buona rotazione della Juventus al corpo libero e timbra 12.900, Noemi Linari sbaglia tanto alle parallele e si ferma a 9.900. 17.35 Alessia Federici chiude la suacon un semplice volteggio (3.5 come nota di partenza), ottiene 12.250. 17.34 Chiara Vergani apre con 11.750 la rotazione della Juventus al corpo libero. 17.31 Tea Ugrin porta un basso D Score di 3.4 alle parallele e non va oltre 11.550. 17.30 Joelle Mattoni ottiene 13.350 al volteggio, Uggeri e Paganelli si fermano a 10.850 e 9.200 sugli staggi. 17.26 Ora la quarta e ultima rotazione di questa suddivisione. ...

OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: le Fate in pedana! Inizia la gara dell’Italia, le big tornano a rugg… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: tra poco le Fate! L’attesa sta per finire: show con Villa D’Amato e Maggio -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: tra poco le Fate! L’attesa sta per finire: show con Villa D’Amato e M… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: cresce l’attesa per le Fate! Lara Mori in luce tra corpo libero e trave - #G… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: cresce l’attesa per le Fate! Lara Mori in luce tra corpo libero e tra… -