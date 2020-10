LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | finalmente la Polvere di Magnesio! Tornano le Fate dopo 8 mesi

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADove eravamo rimasti? La situazione dellaA – Tutte le squadre e le rose – Lea volare Buongiorno e benvenuti alladella terza tappa dellaA 2020 disi torna in gara! Riabbracciamo ladi Magnesioun’assenza infinita di otto! L’ultima gara sul nostro suolo risale al mese di febbraio, poi un lunghissimo stop dovuto all’emergenza sanitaria e ora l’attesa ripartenza. Il massimo campionato italiano a squadre torna in scena con l’ultimo appuntamento della regular season, al termine del ...