LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Fate scatenate tra volteggio e parallele! Villa e le gemelle D’Amato volano a suon di punteggioni (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 Si chiude qui la seconda rotazione, a breve la classifica parziale. 18.32 Siamo ormai arrivati a metà dell’ultima suddivisione. Le Fate stanno incantando, Giorgia Villa e le gemelle D’Amato si stanno superando con esercizi solidi, molto bene anche Martina Maggio. L’attesa è valsa la pena. 18.31 Manila Esposito porta a casa 12.050 alla trave. 18.29 E bravissima anche Alice D’Amato! Ottimo 14.650 (5.8 il D Score) per la sua prova alle parallele! Che rotazione delle Fate sugli staggi! 18.27 Intanto da annotare il buon 13.700 di Angela Andreoli alle parallele e 11.050 di Giulia Leone al corpo libero. 18.26 Benissimo Tkatchev, Stalder-Pak-Tkatchev. Piazza anche un ottimo Shaponiskova ed ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34 Si chiude qui la seconda rotazione, a breve la classifica parziale. 18.32 Siamo ormai arrivati a metà dell’ultima suddivisione. Lestanno incantando, Giorgiae leD’Amato si stanno superando con esercizi solidi, molto bene anche Martina Maggio. L’attesa è valsa la pena. 18.31 Manila Esposito porta a casa 12.050 alla trave. 18.29 E bravissima anche Alice D’Amato! Ottimo 14.650 (5.8 il D Score) per la sua prova alleChe rotazione dellesugli staggi! 18.27 Intanto da annotare il buon 13.700 di Angela Andreoli alle parallele e 11.050 di Giulia Leone al corpo libero. 18.26 Benissimo Tkatchev, Stalder-Pak-Tkatchev. Piazza anche un ottimo Shaponiskova ed ...

