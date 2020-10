LIVE – Cremona-Varese 18-9 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Anticipo in salsa lombarda quello della quarta giornata del campionato diA1tra Vanolie Openjobmetis. Al PalaRadi la squadra di coach Galbiati cerca la seconda vittoria della propria stagione contro i biancorossi che sono rimasti scottati dalla sconfitta nel derby con Cantù. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 17 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA18-9 6′ – Tripla importante di Mian,sul +9. 18-9. 6′ – Williams a segno in penetrazione. 15-9. 4′ – 2/2 dalla lunetta per Strautins. 11-7. 3′ – Hommes scatenato in penetrazione, Strautins risponde da 3. 11-5. 1′ – Scola ...