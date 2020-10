LIVE Cecchinato-Petrovic 1-0, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: si comincia! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Cecchinato, PALLA BREAK: dritto largo di Petrovic. 40-40, 2a parità: dritto in rete di Petrovic. Vantaggio Petrovic, altra buona prima non controllata da Cecchinato. 40-40 Buona prima esterna di Petrovic, che annulla anche la seconda chance. 30-40 PALLA BREAK Cecchinato: risposta di rovescio appena lunga del siciliano. 15-40 DUE PALLE BREAK Cecchinato: servizio esterno e rovescio largo di Petrovic. 15-30 Palla corta di dritto stavolta vincente di Petrovic, DIRETTAmente a seguire il servizio. 0-30 Doppio fallo di Petrovic. 0-15 Lungo il dritto dopo il servizio di Petrovic. 1-0 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, PALLA BREAK: dritto largo di. 40-40, 2a parità: dritto in rete di. Vantaggio, altra buona prima non controllata da. 40-40 Buona prima esterna di, che annulla anche la seconda chance. 30-40 PALLA BREAK: risposta di rovescio appena lunga del siciliano. 15-40 DUE PALLE BREAK: servizio esterno e rovescio largo di. 15-30 Palla corta di dritto stavolta vincente dimente a seguire il servizio. 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Lungo il dritto dopo il servizio di. 1-0 ...

OA_Sport : LIVE Cecchinato-Petrovic, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il via alla seconda semifinale - livetennisit : ATP Sardegna: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato (LIVE) - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: Sabato di semifinali al Forte Village Sardegna Open e al St. Petersburg Open! ?11:00 Musetti ?? Djere ?12:30 Petrovic ??… - SuperTennisTv : Sabato di semifinali al Forte Village Sardegna Open e al St. Petersburg Open! ?11:00 Musetti ?? Djere ?12:30 Petrov… - NBC_Sports_N : Danilo Petrovic vs Marco Cecchinato >>> -