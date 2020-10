Lina Sastri: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dalla grande attrice e cantante Lina Sastri e dallo storico e sempre apprezzato ballerino Simone Di Pasquale. La coppia ha ballato una Salsa sulle note di ‘A città ‘e Pulecenella. Lina Sastri: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La giuria ha “sgridato” la Sastri per le sue performance buone, ma non eccezionali, mentre durante le prove risulta ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dalla grande attrice e cantantee dallo storico e sempre apprezzato ballerino Simone Di Pasquale. La coppia ha ballato una Salsa sulle note di ‘A città ‘e Pulecenella.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La giuria ha “sgridato” laper le sue performance buone, ma non eccezionali, mentre durante le prove risulta ...

LaMadreBadessa : @Ballando_Rai @SimoneDeep Che noia però Lina Sastri, con la sua fissazione per le canzoni napoletane in tutte le sa… - Fil83652742 : Mi dispiace per Lina Sastri. Merita di restare nel programma, quindi spero non vada allo spareggio #BallandoConLeStelle - dukycats : RT @rraaffaae: Giuria : “ Vorremmo che tu ti distaccassi un po’ da Napoli “ Lina Sastri : #BallandoConLeStelle - PacodaCamino : Eccomi sono arrivato adesso simone/Lina Sastri nell'occasione Il famoso sckech del Vagone letto! Concordo con selvaggia - ZeusMega : Lina Sastri immensa a me piace tanto, però questa volta concordo con la giuria dovrebbe fare qualcosa in più dopo 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Sastri Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Pronti per i Caraibici dopo le polemiche? Il Sussidiario.net Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Pronti per i Caraibici dopo le polemiche?

Lina Sastri e Simone di Pasquale a Ballando con le stelle 2020, pronti per i Caraibici dopo le polemiche dell'ultima puntata?

Ballando Con Le Stelle 2020 quinta puntata: anticipazioni e ospiti 17 ottobre

Ballando Con Le Stelle 2020 quinta puntata. Scopri anticipazioni e ospiti del dance show di Rai 1 sabato 17 ottobre.

Lina Sastri e Simone di Pasquale a Ballando con le stelle 2020, pronti per i Caraibici dopo le polemiche dell'ultima puntata?Ballando Con Le Stelle 2020 quinta puntata. Scopri anticipazioni e ospiti del dance show di Rai 1 sabato 17 ottobre.