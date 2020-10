Letteratura, capitale italiana del libro: c’e’ la candidatura del Comune di Napoli (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Comune di Napoli ha presentato la candidatura per il riconoscimento di “capitale italiana del libro”. Il progetto, dal titolo “BiblioCity, Napoli che legge, che narra, che scrive,che ascolta”, prevede un anno di attivita’ in citta’ legate alla lettura, con il tradizionale appuntamento del Maggio dei Monumenti che giunto nel 2021 alla sua ventisettesima edizione, sara’ interamente dedicato al libro. “I luoghi della citta’ verranno riscoperti alla luce del legame profondissimo con la Letteratura moderna e contemporanea napoletana. Non solo. Di mese in mese si alterneranno appuntamenti che coinvolgeranno l’intera citta’. Dall’appuntamento con gli innamorati di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildiha presentato laper il riconoscimento di “del”. Il progetto, dal titolo “BiblioCity,che legge, che narra, che scrive,che ascolta”, prevede un anno di attivita’ in citta’ legate alla lettura, con il tradizionale appuntamento del Maggio dei Monumenti che giunto nel 2021 alla sua ventisettesima edizione, sara’ interamente dedicato al. “I luoghi della citta’ verranno riscoperti alla luce del legame profondissimo con lamoderna e contemporanea napoletana. Non solo. Di mese in mese si alterneranno appuntamenti che coinvolgeranno l’intera citta’. Dall’appuntamento con gli innamorati di ...

Il Comune di Napoli ha presentato la candidatura per il riconoscimento di "Capitale italiana del libro". Il progetto, dal titolo "BiblioCity, Napoli che legge, che narra, che scrive,che ascolta", prev ...

