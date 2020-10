Leonardo, Uilm: risultato straordinario nelle Rsu di Pomigliano (Di sabato 17 ottobre 2020) “Dal 13 al 16 ottobre ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls nel sito di Pomigliano (Napoli) di Leonardo Spa, leader nazionale e uno dei maggior player internazionali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Si è registrata un’altissima partecipazione dei lavoratori al voto, superando quella delle precedenti elezioni, arrivando al 98% tra gli operai e all’81% tra gli impiegati”. Lo scrive la Uilm in una nota. “La Uilm – aggiunge – ha conquistato un risultato straordinario, aumentando il consenso rispetto alle scorse elezioni, conquistando 16 Rsu su 27 disponibili, pari a circa il 60% del totale. Nel collegio operai la Uilm conferma il suo primato grazie a 425 voti su 964 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) “Dal 13 al 16 ottobre ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls nel sito di(Napoli) diSpa, leader nazionale e uno dei maggior player internazionali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Si è registrata un’altissima partecipazione dei lavoratori al voto, superando quella delle precedenti elezioni, arrivando al 98% tra gli operai e all’81% tra gli impiegati”. Lo scrive lain una nota. “La– aggiunge – ha conquistato un, aumentando il consenso rispetto alle scorse elezioni, conquistando 16 Rsu su 27 disponibili, pari a circa il 60% del totale. Nel collegio operai laconferma il suo primato grazie a 425 voti su 964 ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Uilm Leonardo, Uilm: risultato straordinario nelle Rsu di Pomigliano Il Denaro Leonardo, Uilm: risultato straordinario nelle Rsu di Pomigliano

