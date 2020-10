Leonardo Russo | inizia il processo per il bambino ammazzato di botte a Novara | la madre sviene in aula

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 17 ottobre 2020)aveva solamente 20 mesi quando il 23 maggio del 2019, a, gli strapparono via la vita a forza di. A rendere ancora più tragica la vicenda, è il fatto che gli unici indagati per l’omicidio delfurono la, la 23enne Gaia, e il compagno di allora Nicolas Musi (non il padre biologico). Ieri, inper l’avvio delche li vede imputati per omicidio volontario aggravato, lesioni e maltrattamenti, la giovaneha avuto un malore.morì per un’emorragia al fegato Appena il 24enne Nicolas Musi, ex compagno e convivente di Gaia, ha fatto il suo ingresso ...