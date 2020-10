Le tisane sono nocive per la salute?, alcune si! scopriamo quali (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Molte persone consumano abitualmente tisane di vario tipo, acquistate al supermercato e nei negozi alimentari in genere. Se un tempo la loro assunzione era legata soprattutto alla malattia, oggi le tisane sono considerate una semplice prelibatezza, un rito quotidiano tutt’al più utile per risolvere piccoli e passeggeri disturbi, o per alleviare tensioni e stress della … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Molte persone consumano abitualmentedi vario tipo, acquistate al supermercato e nei negozi alimentari in genere. Se un tempo la loro assunzione era legata soprattutto alla malattia, oggi leconsiderate una semplice prelibatezza, un rito quotidiano tutt’al più utile per risolvere piccoli e passeggeri disturbi, o per alleviare tensioni e stress della … Impronta Unika.

lionelderichie : RT @francescacheeks: Sogno di passare un giorno intero buttata sul divano, a guardare i Goonies, bere tisane e mangiare biscotti. Ma come a… - _aboutaurora : @S4trawb1erry Sarà che l’abbinamento the/biscotti non mi piaccia tanto. A dire il vero non sono neanche la tipa di… - cranfan84 : Ormai tutti i programmi di Real Time sono PIENI di 'tisane Waller'... #cortesiepergliospiti - Sylvie26804002 : RT @VCountry3: @GiuseppinaInfra bevi troppe tisane, ti bruciano il cervello e questi sono i risultati, poi magari ci tocca pure mantenerti… - AgneseZavalloni : @PushiSara Le tisane sono solo una copertura si sincera -