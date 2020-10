Le Regioni mettono in riga il governo sulle nuove misure (Di domenica 18 ottobre 2020) Il governo c'ha provato a dividere il fronte delle Regioni sulle misure prese e da prendere per la lotta al coronavirus, ma il tentativo è andato a vuoto. Stamane, prima dei provvedimenti che Conte varerà oggi – più ridimensionati rispetto alle minacce della vigilia – ci sarà un nuovo tavolo tra governo e rappresentanti del territorio. Che hanno sintetizzato le loro proposte in una posizione comune. Le stesse polemiche aizzate dal ministro Boccia e dal commissario Arcuri con dichiarazioni sconsiderate non hanno fatto breccia tra i governatori, più concentrati sulle risposte da offrire alla pubblica opinione. Lo stesso Daniele Leodori, che è del Pd e rappresenta la regione Lazio al posto di Nicola Zingaretti, parla di “clima ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilc'ha provato a dividere il fronte delleprese e da prendere per la lotta al coronavirus, ma il tentativo è andato a vuoto. Stamane, prima dei provvedimenti che Conte varerà oggi – più ridimensionati rispetto alle minacce della vigilia – ci sarà un nuovo tavolo trae rappresentanti del territorio. Che hanno sintetizzato le loro proposte in una posizione comune. Le stesse polemiche aizzate dal ministro Boccia e dal commissario Arcuri con dichiarazioni sconsiderate non hanno fatto breccia tra i governatori, più concentratirisposte da offrire alla pubblica opinione. Lo stesso Daniele Leodori, che è del Pd e rappresenta la regione Lazio al posto di Nicola Zingaretti, parla di “clima ...

_Mystica__ : @paolacx2 1. Dove l'hanno scattata questa foto ? 2. È anche colpa delle Regioni e dei comuni se non mettono control… - Lollo_mare : @lanomalia69 Il discreditatissimo Dr Raoult la scorsa primavera accenno' a 1 fenomeno che non molti mettono in luce… - micene_return : @fedesiino @zingarella_a Beh Fede, colore politico a parte, se governo e regioni non si mettono d'accordo è colpa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni mettono Coronavirus, le Regioni mettono in riga il governo sulle nuove misure Il Tempo Coprifuoco e mini lockdown, in vertice notturno le ipotesi del Governo

Una riunione conclusa a notte fonda che ha per il momento messo sul tavolo delle ipotesi ... Il governo oggi è impegnato in alcuni passaggi decisivi: in primis l'incontro con le Regioni. Sarà ...

Coronavirus: Gallera, 'vogliamo collaborare con Governo, non colpevolizzare Regioni'

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, difende le Regioni dagli attacchi degli ultimi giorni sulla mancata, adeguata preparazione alla seconda ondata. "L ...

Una riunione conclusa a notte fonda che ha per il momento messo sul tavolo delle ipotesi ... Il governo oggi è impegnato in alcuni passaggi decisivi: in primis l'incontro con le Regioni. Sarà ...Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, difende le Regioni dagli attacchi degli ultimi giorni sulla mancata, adeguata preparazione alla seconda ondata. "L ...