Le previsioni meteo di domenica 18 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) – Condizioni in miglioramento al Nord, nuvole in transito al Centro. Possibili rovesci al Sud. – Condizioni in miglioramento sulle regioni italiane con nuvole e schiarite su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Possibili addensamenti al mattino sulla Valpadana, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore alla luce dell’alta pressione. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Nuvole sul settore centrale con rovesci sull’Appennino Variabile sulle regioni centrali con possibili rovesci anche di moderata intensità sull’Appennino e sulla Sardegna. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Nuvole sparse sulle regioni ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020) – Condizioni in miglioramento al Nord, nuvole in transito al Centro. Possibili rovesci al Sud. – Condizioni in miglioramento sulle regioni italiane con nuvole e schiarite su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Possibili addensamenti al mattino sulla Valpadana, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore alla luce dell’alta pressione. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Nuvole sul settore centrale con rovesci sull’Appennino Variabile sulle regioni centrali con possibili rovesci anche di moderata intensità sull’Appennino e sulla Sardegna. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Nuvole sparse sulle regioni ...

