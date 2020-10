Le notizie del giorno – Calciatore rischia il carcere, pericolo per la Juve e le rivelazioni su Elisabetta Gregoraci (Di sabato 17 ottobre 2020) Le notizie del giorno – Sono sette i calciatori della Juventus che non hanno rispettato la bolla. I bianconeri sono partiti per le rispettive Nazionali e adesso sono sotto indagine da due procure. I coinvolti sono: Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo per il viaggio per le Nazionali, Demiral e Buffon per il ritorno a casa. In particolar modo la Procura federale ha aperto un fascicolo per verificare l’ipotesi di violazione delle norme anti Covid. Ma cosa rischia la Juventus? Il club praticamente nulla, dovrebbe cavarsela senza provvedimenti. Discorso un pò diverso per i calciatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il difensore Jerome Boateng rischia grosso. Il Calciatore del Bayern Monaco dovrà presentarsi davanti ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Ledel– Sono sette i calciatori dellantus che non hanno rispettato la bolla. I bianconeri sono partiti per le rispettive Nazionali e adesso sono sotto indagine da due procure. I coinvolti sono: Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo per il viaggio per le Nazionali, Demiral e Buffon per il ritorno a casa. In particolar modo la Procura federale ha aperto un fascicolo per verificare l’ipotesi di violazione delle norme anti Covid. Ma cosalantus? Il club praticamente nulla, dovrebbe cavarsela senza provvedimenti. Discorso un pò diverso per i calciatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il difensore Jerome Boatenggrosso. Ildel Bayern Monaco dovrà presentarsi davanti ...

andreapurgatori : Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una q… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Secondo il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss l'epidemia è entrata in una fase acuta… - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - nomadesempre : RT @andreapurgatori: Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una ques… - _gio_cam : RT @andreapurgatori: Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una ques… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Le notizie del 16 ottobre sul Coronavirus: oggi 10.010 contagi in Italia, nuovo dpcm: coprifuoco alle 22 Fanpage.it SOSPESO PER DUE GIORNI IL GIRO-E, CONTINUANO I CONTROLLI PER TUTTI

Nella giornata di ieri C'è stata bufera sul giro d'italia: la diffusuone di notizie non corrette sul caso della positività dei poliziotti del Giro E ha creato in gruppo non poca preoccupazione. Ci ha ...

Ciclismo, tegola sul Giro-E: 17 poliziotti risultati positivi

Altre positività al Giro d'Italia. Questa volta però non riguardano i corridori ma il servizio d'ordine. Secondo quanto riferisce Repubblica sono ben 17 i poliziotti impegnati nel servizio d’ordine de ...

Nella giornata di ieri C'è stata bufera sul giro d'italia: la diffusuone di notizie non corrette sul caso della positività dei poliziotti del Giro E ha creato in gruppo non poca preoccupazione. Ci ha ...Altre positività al Giro d'Italia. Questa volta però non riguardano i corridori ma il servizio d'ordine. Secondo quanto riferisce Repubblica sono ben 17 i poliziotti impegnati nel servizio d’ordine de ...