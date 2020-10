"Le misure anticovid del governo? Bene se eviteranno l'assalto agli ospedali" (Di sabato 17 ottobre 2020) "Sono favorevole alle iniziative del governo di restringere gli orari dei locali, di limitare le uscite degli italiani. Sono medico al pronto soccorso, negli ospedali la situazione delle strutture non ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 ottobre 2020) "Sono favorevole alle iniziative deldi restringere gli orari dei locali, di limitare le uscite degli italiani. Sono medico al pronto soccorso, neglila situazione delle strutture non ...

bravotipo1 : faccio sommessamente presente che queste misure anticovid sono in realtà la NORMA (nel senso della NORMALE PRASSI)… - PiramideRossa : Ma @GiorgiaMeloni che in parlamento urla, critica, insinua, ridicolizza il governo sulle misure #anticovid...cos’ha… - Hanniba41169204 : @lauraboldrini La vergogna è che in questo momento la priorità del parlamento, secondo lei, è la legge sull’omofobi… - Lucia39134555 : RT @francobruni7: Questa pseudo concorrenza, un po' al ribasso un po' al rialzo, fra Regioni e Governo, sulle misure antiCovid, tutta ispir… - genoasea71 : RT @francobruni7: Questa pseudo concorrenza, un po' al ribasso un po' al rialzo, fra Regioni e Governo, sulle misure antiCovid, tutta ispir… -

Ultime Notizie dalla rete : misure anticovid "Le misure anticovid del governo? Bene se eviteranno l'assalto agli ospedali" La Nazione Il Governo pronto a nuove misure anticovid: scuole aperte, negozi chiusi di notte

Stringere un po' di più le maglie, per provare a frenare la curva dei contagi, ma senza ricorrere a misure draconiane. Giuseppe Conte resiste alle spinte di alcuni ministri per tornare in «zona ...

"Le misure anticovid del governo? Bene se eviteranno l'assalto agli ospedali"

Alessandro Di Vito, politico e medico al pronto soccorso: "Strutture invariate: bisogna scongiurare l'arrivo in massa di pazienti anche a costo di qualche rinuncia" ...

Stringere un po' di più le maglie, per provare a frenare la curva dei contagi, ma senza ricorrere a misure draconiane. Giuseppe Conte resiste alle spinte di alcuni ministri per tornare in «zona ...Alessandro Di Vito, politico e medico al pronto soccorso: "Strutture invariate: bisogna scongiurare l'arrivo in massa di pazienti anche a costo di qualche rinuncia" ...